Kahve fiyatlarında düşüş hızlandı: Brezilya ve Vietnam etkisi

Yıla libresi 3,48 dolardan başlayan kahve fiyatları söz konusu gelişmelerin etkisiyle haziran ayında 2,38 dolara kadar geriledi.

Bu seviyeden yükselişe geçen kahve fiyatları haziran ayını yüzde 11,62 artışla 2,96 dolardan tamamladı.

Temmuz ayına da yükselişle başlayan kahve fiyatları librede 3,57 dolara ulaşarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kahve fiyatları 28 Ocak'ta 3,72 dolara kadar yükselmişti.

Kahve fiyatları bu aydan sonra tekrar düşüşe geçti. Ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7 ve ekimde yüzde 1,2 değer kaybeden kahvenin libresi ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı.

Böylece kahve fiyatları düşüşünü üçüncü ayına taşıdı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör