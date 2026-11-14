Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kahve fiyatlarında düşüş hızlandı: Brezilya ve Vietnam etkisi
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:57

Kahve fiyatlarında düşüş hızlandı: Brezilya ve Vietnam etkisi

Kahve fiyatları, dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşünü üçüncü ayına taşıdı. İşte fiyatlardaki düşüşün nedeni...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Kahve fiyatlarında düşüş hızlandı: Brezilya ve Vietnam etkisi
  • ABONE OL

Yıla libresi 3,48 dolardan başlayan kahve fiyatları söz konusu gelişmelerin etkisiyle haziran ayında 2,38 dolara kadar geriledi.

Bu seviyeden yükselişe geçen kahve fiyatları haziran ayını yüzde 11,62 artışla 2,96 dolardan tamamladı.

Temmuz ayına da yükselişle başlayan kahve fiyatları librede 3,57 dolara ulaşarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kahve fiyatları 28 Ocak'ta 3,72 dolara kadar yükselmişti.

Kahve fiyatları bu aydan sonra tekrar düşüşe geçti. Ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7 ve ekimde yüzde 1,2 değer kaybeden kahvenin libresi ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı.

Böylece kahve fiyatları düşüşünü üçüncü ayına taşıdı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#VİETNAM #KAHVE #BREZİLYA #KAHVE FİYATLARI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahve fiyatlarında düşüş hızlandı: Brezilya ve Vietnam etkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA