Kalıcı iyileşme sağlanacak

TicaretBakanı Ömer Bolat ise sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ihracatı artırmaya yönelik destekler ve uyguladıkları ithalat politikalarıyla cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak 'katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm' önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamını güçlendirip, makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşümü gerçekleştirme çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir" dedi. Öte yandan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), 2022'de en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2022 Yılı İhracat Şampiyonları" töreninde yaptığı konuşmada, 2021'de 61,5 milyar dolar olan hizmetler ihracatının 2022'de yüzde 45'lik artışla 89 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Dünyadaki payı da yüzde 1.3'e yükseldi. 2028'e kadar, malların ihracatı içinde dünyadaki payımızı yüzde 1.2'ye, hizmetler ihracatında da 200 milyar dolarla dünya hizmetler ihracatındaki payımızı yüzde 2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.