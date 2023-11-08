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Giriş Tarihi: 8.11.2023 15:03

Kalıcı konutların tesliminde geri sayım başladı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde evleri yıkılan veya hasar alan binlerce vatandaş için yapılan kalıcı deprem konutlarının hazırlık aşamaları devam ediyor.

İHA
Kalıcı konutların tesliminde geri sayım başladı

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminin yaşattığı büyük yıkımların ardından evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlar için Karadağ İndere Mahallesi mevkiinde yapımı hızlı bir şekilde devam eden kalıcı konutların altyapı, üstyapı ve su yeterliliği konusunda da çalışmalar sürdürülüyor.

15 bin ton kapasiteli su deposunda devam eden çalışmaları incelemek üzere Karadağ İndere bölgesine giden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Yaptığımız incelemeler sonucunda 15 bin tonluk su deposunda havaların sıcak gitmesine rağmen su seviyemizin yeterli seviyede olduğunu gördük. Yeni açtığımız kuyulardan dolayı herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu bölgede çok ciddi bir yerleşim alanı olacağı için çok ciddi bir suya ihtiyacımız olacaktır. Bu sebepten dolayı yeni kuyular açarak burayı daha da güçlendireceğiz. Şimdiden gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Kalıcı konutların tesliminde geri sayım başladı
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