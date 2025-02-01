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Giriş Tarihi: 1.2.2025 12:33

Kalkınma ajanslarına 2,7 milyar lira transfer ödeneği

Kalkınma ajanslarının 2 milyar 650 milyon lira olarak belirlenen 2025 yılı transfer ödeneğinden alacakları pay belli oldu.

AA
Kalkınma ajanslarına 2,7 milyar lira transfer ödeneği

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2 milyar 650 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmının (1 milyar 325 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (795 milyon lira), devam eden ve yıl içerisinde uygulamaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleriyle fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgisi ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri dikkate alınarak aktarılacak.

Ayrıca, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleriyle zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı da göz önünde bulundurulacak.

PERFORMANSA BAĞLI ÖDENEK

Ödeneğin yüzde 20'lik kısmının (530 milyon lira) aktarımında ise kalkınma ajanslarının 2024 yılındaki performansları belirleyici olacak.

2025 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödeneğine (Türk lirası) ilişkin tablo şöyle:

TR10 İstanbul 30.719.760
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 42.729.331
TR22 Balıkesir, Çanakkale 46.767.932
TR31 İzmir 35.598.128
TR32 Denizli, Aydın, Muğla 43.665.832
TR33 Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak 51.839.165
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 37.487.952
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 37.632.310
TR51 Ankara 33.422.043
TR52 Konya, Karaman 46.266.222
TR61 Isparta, Antalya, Burdur 37.139.806
TR62 Adana, Mersin 52.113.117
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 60.666.165
TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir 55.321.634
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 52.394.742
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 48.473.660
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 57.497.059
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 54.768.233
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 56.941.486
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 62.844.572
TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan 63.564.356
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 59.551.016
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 69.235.295
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 56.159.835
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 63.622.344
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 68.578.005
Toplam 1.325.000.000

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Kalkınma ajanslarına 2,7 milyar lira transfer ödeneği
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