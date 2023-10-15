Kalkınma programı Meclis’e geliyor

12'nci Kalkınma Planı'nın yarın TBMM'ye sunulması öngörülüyor. Meclis'te sunulacak olan plan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen bütüncül bir yol haritası olacak. Pazartesi günü sunulması beklenen planın ardından salı günü de 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. 23-24 Ekim'de komisyonda görüşülmesi beklenen plan, daha sonra TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.