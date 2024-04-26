Kalkınma Yolu iş dünyası için yatırım fırsatlarını beraberinde getiriyor

"KALKINMA YOLU" İŞ DÜNYASI İÇİN YATIRIM FIRSATLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR

Acar, Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'ın Basra kentinde inşası devam eden Fav Limanı'nın yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki çift yönlü otoban ve demir yolu üzerinden Türkiye'ye bağlanmasının öngörüldüğünü de hatırlattı.

Limanın, 2025 yılında kısmen faaliyete geçmesinin, 2028'de de tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Acar, projenin iş dünyasına sağlayacağı avantajlar üzerinde durdu.

Kalkınma Yoluyla Körfez ülkeleri ile Asya'dan gelen malların Avrupa'ya taşınacağına işaret eden Acar, "Proje kapsamında öncelikle oldukça fazla ihale, dolayısıyla yatırım fırsatları yer alıyor. Irak ve Türkiye arasında su kaynaklarının yönetimi konusunda yapılan 10 yıllık anlaşma, her iki ülkenin tarım sektörüne önemli katkılar sağlayabilir. Su kaynaklarının daha verimli ve adil bir şekilde kullanılması, tarımın sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırabilir. İyi yönetilen su kaynaklarına erişim, tarımsal üretimi artırabilir ve dolayısıyla her iki ülkenin tarım sektörüne katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ ÜLKE BİRBİRİNE DAHA DA YAKINLAŞACAK"

Acar, bu denli geniş alanı kapsayan anlaşmaların, tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını söyledi.

Ziyarette ayrıca, DEİK ile Irak Ticaret Odaları Birliği arasında mutabakat zaptına imza atıldığını, bunun iki ülke özel sektörüne yön vereceğini dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Türkiye-Irak İş Konseyi olarak, en büyük hedeflerimizden biri ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak. Bu açıdan bakıldığında imzaladığımız anlaşma ile iki ülke özel sektörleri arasındaki ticari ve ekonomik bağları güçlendirmeyi ve ortaklıklar kurmayı, her iki tarafın iş insanlarını ve yatırımcılarını Türkiye'de ve Irak'ta yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

Acar, ikili ticari ilişkilerin gelişmesi için iş forumu, yuvarlak masa toplantısı ve ikili iş görüşmeleri düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.