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Giriş Tarihi: 31.10.2024 15:15

Kalkınma Yolu Toplantısı öncesi kritik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi 2'nci Toplantısı için gittiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi ile görüştü.

DHA
Kalkınma Yolu Toplantısı öncesi kritik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi ile dünya ticaretine yeni bir yol çizeceklerini söyledi.

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Kalkınma Yolu Toplantısı öncesi kritik görüşme
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