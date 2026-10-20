Kalkınma Yolu’nda 70 bin istihdam

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin 10 yıllık periyotta ekonomiye yaklaşık 55 milyar dolarlık katkı sağlamasının ve her yıl ortalama 70 bin vatandaşa istihdam imkanı oluşturmasının beklendiğini bildirdi. Uraloğlu, "Fav Limanı'ndan çıkıp, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan güzergah sayesinde, 45 gün süren Ümit Burnu güzergahına göre 20 gün, 35 gün süren Güney Koridoru'na göre ise 10 gün kısalarak, yaklaşık 25 güne düşecektir" dedi. Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle birlikte Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği büyük dönüşümde; SETA gibi kurumların ürettiği bilgi, politika yapıcılara rehberlik etmiş; karar süreçlerini zenginleştirmiş ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun entelektüel zeminini güçlendirmiştir. Canıgönülden inanıyorum ki SETA'nın bu konudaki ısrarlı ve derinlikli çalışmaları, ülkemizin yarınlarını inşa etmesinde önemli bir rol üstlenmeye devam edecektir" şeklinde konuştu. Uraloğlu, küresel ticaret koridorlarının yeniden çizildiğini belirterek dünyanın sadece 'en ucuz' olanı değil; en güvenli, en kısa ve en öngörülebilir rotayı aradığını belirtti. Bakan Uraloğlu, son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmelerin, ulaştırma sistemlerinin ne denli kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti nasıl sekteye uğratabileceğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu kaydetti

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör