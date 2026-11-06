Kalyon Holding yenilenebilir enerji vizyonunu ile COP31’e damga vuracak

Kalyon Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek konferans, yaklaşık 200 ülkeden 100 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek.

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde odağına aldığı sürdürülebilirlik vizyonunu grup şirketleriyle COP31'e taşıyacak holding, zirvenin Karbon Denkleştirme Ortağı olarak, Türkiye'nin küresel iklim eylemindeki kararlılığına destek verecek.

Bu kapsamda Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nden (GES) elde edilen ve ilgili uygunluk kriterlerini karşılayan karbon kredileri, konferans dahilinde hesaplanacak sera gazı emisyonlarının denkleştirilmesinde kullanılacak.

Holding, stant alanında yenilenebilir enerji yatırımlarını, mühendislik çözümlerini, yerli güneş teknolojilerini ve elektrikli mobilite projelerini uluslararası kamuoyuna sunacak.

"KALYON KULE"DE SERGİ DÜZENLENECEK

COP31 için özel olarak tasarlanan "Yeşil Bölge"nin buluşma noktası Kalyon Kule'nin seyir terasından Antalya'nın panoramik manzarası izlenebilecek. Kulenin salon (lounge) alanında sıfır atık ve sürdürülebilirlik temalı "Ortak Gelecek" sergisi de ziyaret edilebilecek.

COP31 kapsamında Yeşil Bölge'de holdingin destekleriyle düzenlenecek "Güzergah Seçiminden Başlayan Sürdürülebilirlik: Doğa, Toplum ve İklime Duyarlı Altyapı" ile "Yeşil Finansmandan Sahaya: Sürdürülebilir Demir Yolu Altyapısı" panellerinde demir yolu projelerinde mühendislik gereksinimleri, biyoçeşitlilik, sosyo-ekonomik yaklaşımlar ve uluslararası finansman beklentilerinin sahaya yansımaları değerlendirilecek.

"Karbon Piyasaları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları" oturumunda karbon fiyatlandırması ve şeffaf piyasa altyapısı ele alınacak. "Ömrünü Tamamlamış ve Düşük Performanslı Fotovoltaik Panellerin Döngüsel Yönetimi" ile "Yeni Nesil Güneş Teknolojileri: Yüksek Verimlilikten Düşük Karbonlu Geleceğe" panellerinde geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve "G12R TOPConPlus" gibi teknoloji çözümleri masaya yatırılacak.

Zirvenin "Sanayi Günü" kapsamındaki "Sanayi ve Yerel Kalkınma: Adil Geçiş Sahada Nasıl Kurulur?" panelinde ise büyük ölçekli güneş santrallerinin biyoçeşitlilik, panel altı otlatma ve adil geçiş bağlamındaki saha deneyimleri paylaşılacak.

Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve fosil yakıt kullanımının azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadelede öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor.

Sürdürülebilir dünya için projeler ve küresel işbirlikleri oluşturan holding, Türkiye'nin düşük karbonlu geleceğe geçişindeki rolünü zirvede aktaracak.