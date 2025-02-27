Kalyon İtalyan outlet devini getirdi

Kalyon Grubu, Türkiye'nin ve yakın bölgenin ilk lüks outletini açmaya hazırlanıyor. Dünyanın lüks moda markalarının outlet mağazalarının yer aldığı Florentia Village-Luxury Designer Outlet, Avrupa, Japonya ve Çin'den sonra Türkiye'de de kapılarını açacak. Kalyon Kampüs tarafından İtalya'nın perakende gayrimenkul yönetimi alanındaki öncü şirketi RDM-Fingen Grubu ortaklığıyla hayata geçirilen proje, 2026 yılında açılacak. İtalya'nın İhracat Kredi Kurumu SACE'nin Türkiye gayrimenkul sektöründeki ilk ve en büyük finansman paketi olma özelliğini taşıyan garanti kapsamında, J.P. Morgan Londra projenin finansmanını sağlıyor.

100 milyon eurosu kredi, 60 milyon eurosu ise doğrudan yabancı yatırımla gerçekleştirilecek proje, dünyaca ünlü lüks markaların da aralarında olduğu 200'den fazla mağazaya ev sahipliği yapacak. Yıllık ziyaretçi sayısının ise 10 milyon olması öngörülen projenin ikinci fazında ise 5 yıldızlı bir otel ve aile eğlence merkezi yer alacak.

160 MİLYON EURO

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon Kampüs Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Florentia Village ile ülkemize toplam 160 milyon euro yabancı kaynak sağlanmış oldu. Bu yatırımın, 100 milyon eurosunu kredi 60 milyon eurosunu doğrudan yabancı yatırım girişi oluşturuyor" dedi. Bu merkezin ilk outlet yatırımları olduğunu kaydeden Kalyoncu, "Kalyon olarak her zaman yatırım iştahımız var. Ortaklarımızın da öyle... RDMFingen ile gerek Tükiye gerek Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da birlikte yatırım yapmayı istiyoruz" diye konuştu.

Projenin global markaların ülkemizdeki yatırımlarını artırmalarını teşvik edeceğine dikkat çeken Kalyoncu, projenin 2 bin kişiyi istihdam edeceğini kaydetti. RDM-Fingen Group CEO'su Jacopo Mazzei ise, projeye ilginin çok yüksek olduğunu belirterek, "Avrupa'daki ve Çin'deki markalarla görüşüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de oturmuş dünya markalarının outlet mağazalarını getiriyoruz. Burada satılan ürünler normal mağazadaki fiyatlara göre en az yüzde 30 daha ucuz" dedi. SACE Türkiye CEO'su Yeliz Tüfekçioğlu, "Bu proje, birçok İtalyan markası için önemli bir vitrin oluşturmanın yanı sıra, katma değer ve istihdam açısından da büyük bir etki yaratacaktır" ifadelerini kullandı. J.P. Morgan Türkiye Kıdemli Ülke Sorumlusu Mustafa Bağrıaçık ise, "Kalyon ile başka bir ECA finansmanında, bu sefer SACE ile çalışmak bir zevkti" ifadelerini kullandı.