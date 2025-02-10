Kalyon PV’de talep toplama süreci başarıyla tamamlandı

Kalyon PV halka arzında toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar satışa sunuldu. Yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar halka arza yoğun ilgi gösterdi. Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Halka arzda 290.801 yatırımcının talebi karşılandı.

Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul'da "KLYPV" kodu ile 13 Şubat'ta gerçekleşecek gong töreni sonrası işlem görmeye başlayacak.

Halka arz sonuçları ile ilgili olarak Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli şöyle konuştu:

"Güneş paneli, hücre, wafer ve ingot üretimi aşamalarını tek çatı altında toplayan Avrupa'nın ilk 'dikey entegre' üretim tesisi Kalyon PV'nin halka arzında önemli bir eşiği başarıyla geride bıraktık. Halka arz sürecine gösterilen yoğun ilgi, hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcıların şirketimize ve vizyonumuza duyduğu güvenin en somut göstergesidir.

Beklediğimiz gibi yatırımcılardan yoğun bir talep gördük. Yurt içi yatırımcılarımızın yanı sıra, yabancı yatırımcılardan gelen yoğun talep de oldukça memnuniyet verici oldu. Bu seviyede güçlü bir ilgi görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Kalyon PV, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma, yıllardır eksikliği vurgulanan yüksek teknolojili üretimi geliştirme ve ihracatı artırma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu çaba, 85 milyon vatandaşımızın ortak gurur kaynağıdır. Halka arz sürecinde gördüğümüz yüksek talep, şirketimizin bu misyonuna duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Amacımız; yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürerek, hem ülkemize hem de bize güvenen yatırımcılarımıza en iyi şekilde değer katmaya devam etmektir."