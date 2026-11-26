Türkiye'nin güneş teknolojileri üretiminde öncü şirketlerinden Kalyon PV, küresel büyüme yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Kalyon PV, ABD'nin güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji sektörünün en büyük uluslararası buluşmalarından biri olan RE+ 2026 fuarında, ABD güneş enerjisi sektörünün öncü şirketlerinden TALON PV ile İyi Niyet Anlaşması (MoU) imzaladı. Las Vegas'ta yenilenebilir enerji teknolojilerini ve sektörün küresel oyuncularını bir araya getiren etkinlikte imzalanan anlaşma, ileri güneş enerjisi teknolojileri alanında stratejik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesini kapsıyor. Kalyon PV CEO'su Görkem Suner ile TALON PV Kurucu Ortağı ve CEO'su Adam S. Tesanovich tarafından imzalanan anlaşma kapsamında, ABD pazarına yönelik güneş enerjisi teknolojilerinde 500 MW ölçeğinde iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

GLOBAL PAZARLARA ULAŞIM

Kalyon PV CEO'su Görkem Suner, "Kalyon PV olarak 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' vizyonuyla kazandığımız deneyimi ve üretim gücünü global pazarlara yaymak için yeni adımlar atmayı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör