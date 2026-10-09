Kalyon PV’den ABD’de yatırım hamlesi

Türkiye'nin güneş teknolojileri üretiminde öncü şirketlerinden Kalyon PV, global büyüme stratejisi doğrultusunda ABD pazarına yönelik önemli bir yatırım kararı aldı. ABD'de kuruluşu tamamlanan ve Kalyon PV'nin çoğunluk hissedarı olduğu şirket bünyesinde, başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi teknolojilerinin üretileceği ve ABD pazarına doğrudan ürün satacak yeni bir fabrika kurulması planlanıyor. Kalyon PV, Ankara'daki entegre üretim tesisinde düzenlediği yatırımcı toplantısında ABD yatırımının yanı sıra şirketin ulusal ve uluslararası büyüme stratejisini, üretim ve teknoloji kabiliyetlerini, finansal görünümünü ve hedeflerini yatırımcılarla paylaştı.

ÜRETİM VE DOĞRUDAN SATIŞ

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda yatırımcı ve analist katıldı. ABD'de kurulacak tesiste, ABD'deki ilgili mevzuat ve yerlilik şartlarına uygun şekilde başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi sektörüne yönelik ürünlerin üretilmesi hedefleniyor. Aynı yapı üzerinden ABD pazarında satış ve pazarlama organizasyonunun da oluşturulması hedefleniyor. Güneş enerjisi yatırımlarının hız kazandığı ABD pazarı, yerli üretimi destekleyen teşvik mekanizmaları ve artan talebiyle Kalyon PV'nin uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir konumda bulunuyor. Yatırım süreci; vergi, hukuk ve yatırım alanlarında ABD'de yerleşik bir danışmanlık firmasıyla yürütülüyor. Türkiye'de edinilen üretim deneyimini uluslararası pazarlara taşıma hedeflerini vurgulayan Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu "Kalyon PV olarak 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' vizyonuyla yaktığımız meşaleyi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar GES başta olmak üzere sektörümüzün ihtiyaç duyduğu panelleri ürettik; AR-GE'ye, teknolojiye, insan kaynağımıza sürekli yatırım yaptık. Bu sayede, birçok başarıya imza attık" dedi.

GLOBALE TAŞINAN DENEYİM

Talyoncu sözlerini, "Bugün Türkiye'de kazandığımız bu deneyimi ve üretim gücünü global pazarlara taşıyacak yeni bir döneme giriyoruz. ABD'de kuruluşunu tamamladığımız şirketimiz, uluslararası büyüme stratejimizin önemli adımlarından biri. Yaptığımız her yatırım üretim gücümüzü, girdiğimiz her yeni pazar global büyüme stratejimizi güçlendiriyor. Gelecek vadeden ve sürdürülebilir karlılık sunan yatırımlarımızla ülkemiz, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi. Yönetim Kurulu ve icra kadrosundaki yenilenmeye de değinen Kalyoncu, yeni yönetimin farklı fikirleri ve deneyimleri aynı masa etrafında buluşturduğunu belirtti. Kalyoncu, bu birlikteliğin Kalyon PV'nin üretim, teknoloji geliştirme ve büyüme hedeflerine güç katacağının altını çizdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör