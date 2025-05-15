Kalyon PV’den stratejik anlaşma

Kalyon PV, Çin dışında dünyada bir ilk olacak TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi için yatırım kararı aldı. Çin dışında dünyada bir ilk olacak bu yatırım, Kalyon PV'nin teknoloji odaklı dönüşüm vizyonunu yansıtarak hem üretim altyapısında önemli bir ilerlemeyi hem de ürün performansında küresel ölçekte rekabetçiliği beraberinde getirecek. Kalyon PV, temiz enerji teknolojilerinde yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, TOPCon Plus hücresi üretim tesisi kurulması için uluslararası ekipman tedarikçisiyle stratejik bir anlaşma imzaladı. Yıllık 1.100 megavat üretim kapasitesine sahip olacak güneş hücresi üretim hattının, 2026 başında devreye alınması planlanıyor.

AVRUPA'DA İLK

Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim tesislerinden biri olan Kalyon PV, yeni yatırım kararı ile hem üretim kapasitesini artırmayı hem de süreç verimliliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Kalyon PV'nin Ar-Ge gücü ve mühendislik yetkinliğiyle şekillenen bu adım, aynı zamanda Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ve yeşil dönüşüm hedeflerine doğrudan katkı sunacak. Yeni tesisle birlikte üretilecek TOPCon Plus güneş hücresi teknolojisine sahip panellerle, aynı alandan daha fazla elektrik üretilmesi hedefleniyor. Bu sayede, küresel pazarlarda da rekabet avantajını artırmayı amaçlıyor.





TEKNOLOJİ TABANLI DÖNÜŞÜM

Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, yenilenebilir enerjiye geçiş hızlanırken şirketin kapasite artışı ve ileri teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'nin teknoloji tabanlı enerji dönüşümüne ciddi katkı sağladıklarını belirterek, "Çin dışında dünyada ilk olacak bu teknolojiye öncülük etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bu yatırım, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, istihdam ve yeşil ekonomi hedeflerine de güçlü katkılar sunacak" dedi. Yatırımın uluslararası pazarlarda da önemli avantajlar getireceğini vurgulayan Kulalı, şunları kaydetti: "TOPCon Plus, özellikle Amerika gibi yüksek performanslı güneş teknolojilerine yönelen pazarlara stratejik bir çözüm niteliğinde. Özellikle son dönemde ABD'de Çin menşeli güneş paneli ve hücrelerine uygulanan yüksek vergiler, Türkiye menşeli ürünler için önemli bir rekabet avantajı yaratıyor."