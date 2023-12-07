Kalyon PV’den yeni yatırım hamlesi: Avrupa’da ve Amerika’da örneği yok!

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Avrupa'da ve Amerika'da örneği olmayan Kalyon PV'nin ekonomimize yüksek bir katkı sağladığını belirterek, "Gelecekte Türkiye olarak çip üretimini gerçekleştireceksek; bu fabrikada bunun ilk adımını atıyoruz. Burası aynı zamanda çip üretimi için gerekli olan, yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip bir teknoloji şirketi" dedi.

Kalyon PV'nin yerli ve milli kaynaklarla ürettiği güneş panelleri ve Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni teknolojiler sayesinde güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlendiğini söyleyen Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise, "Kalyon PV olarak yıllık 2 GW'lık güneş paneli üretiyoruz. Hedefimiz üretim kapasitemizi 10 GW'a çıkarmak ve Türkiye'nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarımızla sağlayarak ülkemizin enerji ithalatının önüne geçebilmektir" dedi.

Güneş enerjisi panel üretimi alanında; dört fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV), yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranındaki üretimiyle güneş enerjisi teknolojilerini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ediyor.

Küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine millî sorumluluk bilinciyle yaklaşan Kalyon PV, bu alanda yaptığı çalışmaları, yatırımlarını, yıl sonu değerlendirmesini ve 2024 yılı hedeflerini açıklamak üzere Kalyon PV'nin Ankara'da yer alan dev fabrikasına bir basın gezisi düzenledi.

Açılış konuşmasını yapan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan: "Kalyon PV olarak Türkiye'nin merkezinde komple bir tesis kurduk. Bu tesis, Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliğini taşıyor. Burada çok önemli yatırımlar yaptığımız büyük bir AR-GE merkezimiz de var. Bu tesis aynı zamanda çip üretimi için gerekli olan, yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip bir merkez. Gelecekte Türkiye olarak çip üretimini gerçekleştireceksek; bu fabrikada bunun ilk adımını atıyoruz diyebiliriz. Ne Avrupa'da ne de Amerika'da örneği olmayan bu tesis ile Türkiye ekonomisine yüksek bir katkı sağlıyoruz. Özellikle; ithal ettiğimiz ürünleri artık %80 oranında burada üretebilecek kapasiteye ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Elvan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde, 2002 yılından itibaren önemli bir yatırım ve kalkınma hamlesi başladı. Bu hamleyle, dünyanın dört bir yanında, çok büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirilen firmalarımız oldu. Bugün Avrupa, Afrika, Orta Doğu hatta Uzak Doğu ve Amerika'da bu boyutta yatırımlar yapan çok sayıda Türk şirketi mevcut. Bu şirketlerimiz ciddi bir özgüven sahibi oldular ve fırsatlar geldiği takdirde neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdiler. Bu firmalarımızla hepimiz gurur duymalıyız. Buradaki tesis de gurur duyulması gereken yatırımlardan biridir. Kalyon Holding'in 79 yıllık bir geçmişi var. İlmek ilmek, nakış nakış işlenmiş bir hikâye bu. Holding, bugün dünyanın dört bir yanında yatırım yapan, büyük projeleri hayata geçiren bir şirket konumunda."

Kalyon Holding'in, dünyanın en önemli gündem maddelerinden olan iklim değişikliği konusundaki hassasiyetinin de altını çizen Lütfi Elvan; "Holding olarak, iklim değişikliği ve çevre duyarlığı konusunda son derece hassasız. Bugüne kadar gerçekleştirilen ve devam eden yatırımlarımızı dikkate aldığımızda; çevreye duyarlı bir yatırım süreci içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Kalyon olarak, Konya Karapınar'da 1300 MW güce sahip Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini kurduk. Bunun da ötesinde; sadece Karapınar'da değil, diğer bölgelerimiz için de sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu bakış açısıyla; enerji özelinde de önümüzdeki süreçte yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

HEDEF: 100 MİLYON DOLARLIK İLAVE YATIRIM

Elvan, konuşmasının devamında; "Sadece bu fabrika için 500 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş durumdayız. Hedefimiz ise 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 GW'lik kapasiteyi de artırmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar; Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi. Bu vizyon doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle son 1-2 haftadır yoğun olarak yurt dışında bu konularla ilgili çalışmalar yürüttüm. İnşallah; en güzel haberleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirketin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi veren Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise sürdürülebilir bir gelecek inşa ederek; daha temiz, daha yeşil bir dünya için çalıştıklarını söyledi.

"ÜRETİM KAPASİTEMİZİ 10 GW'A ÇIKARACAĞIZ"

Güneş enerjisinde sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding'in, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon PV'nin yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olduğunu ifade eden Tüfekçi; "Kalyon Holding'in Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji'den oluşan kısaca 4T adını verdiği ilkesel yaklaşımının bir yatırımı olan Kalyon PV, Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir yatırım. Ağustos 2020 tarihinde kurulmamıza rağmen 3,5 yıl gibi kısa bir sürede; 100 bini kapalı olmak üzere 250 bin metrekarelik bir alanda konumlanan toplamda 4 fabrikadan ve bir Ar-Ge merkezinden oluşan Kalyon PV fabrikamız, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında toplayan özelliğiyle dünyada ilk ve tek entegre tesis olma özelliği taşıyor. Ürettiğimiz paneller yüzde 80'in üstünde bir yerlilik oranına sahip. Bugün 500 milyon doları aşan yatırım hacmine sahibiz. Kalyon PV entegre tesisimizde 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıllık 2 GW'lık güneş panelini; ingot, wafer, hücre ve panel olarak entegre biçimde üretiyoruz. Hedefimiz, üretim kapasitesini 10 GW'a çıkarmak ve Türkiye'nin ihtiyacı olduğu yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarımızla sağlayarak, enerji ithalatının önüne geçebilmektir. Neticede 10 GW üretim kapasitesine ulaştığımızda; yıllık yaklaşık 20 milyon ton karbon emisyonunu önleyebilecek ve 20 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiz" dedi.

"2025 YILINDA, 500 MW İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatını ABD'ye gerçekleştirdiklerini dile getiren Tüfekçi; "2024 yılında teknoloji dönüşümümüzü tamamladıktan sonra, 2025 yılında 500 MW ihracat yapma hedefimiz bulunuyor. Gerek üretim alanlarındaki teknoloji yeniliği gerekse de sürdürülebilirlik bağlamındaki hedeflerimiz kapsamında 2024 yılında teknoloji dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşümle birlikte; 2024 yılı içerisinde 100 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde üretim alanlarımız daha ileri teknolojiye sahip olurken fabrikamız karbon sıfır bir yapıya kavuşacak" diye konuştu.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarındaki güneş enerjisi santrali kurulumunun panel tedarikçiliğini üstlendiklerini ve toplamda 3 GW'ın üzerinde santral kurulumunun da bir parçası olduklarını kaydeden Tüfekçi; Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin de panel sağlayıcısı olduklarını kaydetti. Tüfekçi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KALYON PV, YILLIK YAKLAŞIK 500 MİLYON DOLARLIK DEĞER YARATIR DURUMDA"

"Kalyon PV fabrikamızda, Faz 1 üretim tesisi Ağustos 2020'de 500 MW kapasite ile kuruldu. Faz 2 üretim tesisi ile kapasite Mayıs 2021'de 1.200 MW'a çıkarıldı. Faz 3 üretim tesisi için Eylül 2022'de kurulum kararı verildi, Şubat 2023 itibariyle devreye alındı. 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde üretime başladık. Bu kadar kısa süre içerisinde faaliyete geçebiliyor olması Kalyon PV'nin üretim, kalite, kurulum, mühendislik ve Kalyon Holding'in inşaat yetkinliğinin bir eseridir. Faz 3 üretim tesisiyle birlikte Kalyon PV, yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık değer yaratır duruma gelmiştir. Bu değer yurt içi talebin karşılanmasının yanı sıra Türkiye'nin ihracattaki gücünü de artırmaktadır. Faz 4'ün devreye alınmasıyla birlikte Kalyon PV entegre fabrikamızda bir teknoloji dönüşümü gerçekleştireceğiz."

"BİRÇOK ÜLKE FABRİKAMIZDAKİ ÜRETİMİ YAKINDAN GÖRMEK İSTİYOR"

Entegre fabrikanın üretim yapısına pek çok ülkeden de ilgi gösterildiğine değinen Tüfekçi; "Çin'den bağımsız Türk mühendisliği ile dünyada üretim yapan tek firmayız. Dolayısıyla Avrupa ve Amerikalılar fabrikamıza çok kıymet veriyor. Burada elde edilen know-how ve fabrikanın üretim karakteri tüm ülkelerin dikkatini ve ilgisini çekiyor. Kalyon PV'de ABD, Almanya, Polonya, Rusya, Çin gibi ülkeler başta olmak üzere yılda 20'nin üzerinde farklı ülkeden 50'nin üzerinde ziyaretçi heyet ağırlıyoruz. Bu da ülkelerin enerji bağımsızlığı konusunda fabrikamızın üretim modelinin ne derece önemli olduğunun bir göstergesi. Bunun yanı sıra Avrupa ve Amerika'da yatırım fırsatı için şartların olgunlaşmasını bekliyor, yatırım için gün sayıyoruz" dedi.

"TARIMSAL GES TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN DÖNÜŞÜMÜ OLACAK"

Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği ile sektördeki yenilikçi ürünlerin öncüsü olma yolunda ilerlediklerini sözlerine ekleyen Tüfekçi, şunları söyledi; "Gıda güvenliğinin öneminin giderek arttığı günümüzde Ar-Ge Merkezimiz ile birlikte güneş panellerinin altında mahsul yetiştirme imkânı sağlayarak güneşten elde edilen toplam verimi artıran agrivoltaik uygulamalar yani Tarımsal GES projelerine öncelik veriyor ve çeşitli ilkleri hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, ulusal bazda bir parçası olduğumuz projeler olduğu gibi, uluslararası çapta koordinatörlüğünü yürüttüğümüz projeler de yer alıyor. Çeşitli üniversiteler, araştırma kuruluşları ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla Ankara Ayaş'ta 1,6 dönüm üzerine kurulmuş yaklaşık 100 kilovat kapasiteli bir Tarım GES pilot uygulamasıyla ülkemizin çiftçileri için Ar-Ge yapılıyor. Bu projede Kalyon PV'nin güneş panelleri kullanılıyor. Yine Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa kapsamında yer alan ve PV4Plants Projesi'nin koordinatörlüğünü yapıyoruz. Bu projede İngiltere, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya, Yunanistan ve ülkemizden 14 proje ortağı ile aynı arazi alanını hem tarım ürünleri hem de yenilenebilir enerji üretmek için kullanmanın yolunu açan agrivoltaik modül geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz know how ve yeterliliklerimiz, dünyaca ünlü rakiplerimizi geride bırakarak, PV4Plants Projesi'nin koordinatörü seçilmemizi sağladı. 4,9 milyon Euro toplam bütçeli ve AB Ufuk Avrupa Programı kapsamında 4 yıl sürecek bu projeyle sürdürülebilir dünya için dev bir adım attık. 14 ortaklı projemizde, üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektör oyuncuları tarımın geleceği için enerji ekseninde buluşarak çalışmalarını sürdürüyor."

"GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİMİZİ İZLENEBİLİRLİĞİ OLAN TEDARİK ZİNCİRİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlendiklerini belirten Tüfekçi; Türkiye'de, sektöründe Karbon Ayak İzi Ölçümlemesini doğrultarak ISO:14064-1:2018 belgesini hak kazanan ilk marka olduklarını vurguladı. Tüfekçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de güneş paneli üretimini izlenebilirliği olan tedarik zinciriyle gerçekleştiren bir firmayız. Bu model, ürün kalite süreçlerini uçtan uca yönetmemizi ve yüksek kalitede ürünler üretmemizi beraberinde getiriyor. Tedarik zincirimize gösterdiğimiz önemin yanı sıra Kalyon PV olarak sıfır emisyon ve sürdürülebilir üretim konularında attığımız adımlarla Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyona ulaşma hedefi kapsamında, Kalyon PV olarak biz de 2050 yılına kadar Net Sıfır emisyonları hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. "Sıfır Atık" ilkesi kapsamında tehlikesiz atıkların yüzde 100 geri kazanımını sağlıyoruz. Kalyon PV fabrikasında çalışan kompresörlerin atık ısılarını geri kazandırıyoruz. Üretim alanında çalışan kompresörlerimizin ürettiği ısı, geliştirilen geri dönüşüm sistemi ile yine üretim alanlarının ortam sıcaklığına katkı sağlayacak şekilde geri dönüştürülmektedir. Wafer ve ingot fabrikalarındaki filtre pres atık suları geri kazanılmaktadır. Burada ortalama 40 ton/saat su geri dönüştürülerek tasarruf sağlıyoruz. Akıllı fabrikamızda yıllık 45.000 m3 su geri kazandırıyoruz. Kalyon PV'nin çatısında yer alan yaklaşık 5 MW'lık çatı tipi güneş enerjisi santrali sayesinde üretimde kullanılan enerjinin önemli bir kısmı temiz enerjiden elde edilmektedir. Özellikle 2024 yılı sonuna kadar Kalyon PV olarak, ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeyi ve fabrikamızı karbon nötr bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Fabrikamızda üretilen güneş panellerinin sevkiyatında kullanılan ambalajlarda modernizasyon çalışmaları sayesinde yıllık yaklaşık 3718 adet ağaç kesiminin önüne geçtik. Kurduğumuz Argon geri dönüşüm sistemiyle dışarıdan temin edilen Argon gazının tüketim oranı yaklaşık yüzde 80 oranında azaldı."

"TÜRKİYE, YENİLENEBİLİR ENERJİDE KOŞTUĞU BİR DÖNEME GİRİYOR"

Türkiye'nin güneş enerjisi alanında atacağı çok büyük adımlar olduğunu da ifade eden Tüfekçi; "2023 yılı başında Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonu açıklandı. Cumhurbaşkanımız, 2035 yılında Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin 53 GW olacağını açıkladı. Bugün bu rakam 10 GW. 12 yıl içinde 53 GW'a çıkacağız ve bu yaklaşık her yıl 3-4 GW'lık kurulum demektir. Dolayısıyla Türkiye yenilenebilir enerjide koştuğu bir döneme giriyor. Bizler Kalyon PV olarak ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Ersan Tüfekçi, Kalyon PV'nin sadece kendi iş gücü değil, sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün de inşası için çalışmalar yürüttüğünü, bu bağlamda da Millî Eğitim Bakanlığı ile bir eğitim protokolü imzaladıklarını açıkladı. Protokole göre, teorik eğitimlerini Mesleki Eğitim Merkezlerinde alan öğrenciler, pratik eğitimlerini Kalyon PV entegre fabrikasında alarak, güneş teknolojileri alanında meslek sahibi olarak istihdam edilecekler.