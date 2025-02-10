Kalyon PV’ye 290 bin ortak

Avrupa'nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.'nin (Kalyon PV) halka arzında talep toplama süreci tamamlandı. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin (TKYB) liderlik ettiği ve 5-6-7 Şubat tarihlerinde pay başına 70.30 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3.3 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11.26 oldu. Şirket, "KLYPV" koduyla 13 Şubat'ta işlem görmeye başlayacak.

YURTDIŞINDAN 1.26 KAT TALEP

Kalyon PV halka arzında toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar satışa sunuldu. Yurtiçi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar halka arza yoğun ilgi gösterdi. Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4.48 kat, yurtiçi bireysel yatırımcılardan 0.88 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcılardan 1.24 kat, yurtdışı kurumsal yatırımcılardan ise 1.26 kat talep toplandı. Halka arzda 290.801 yatırımcının talebi karşılandı.

GÜVENİN GÖSTERGESİ

Halka arz sonuçları ile ilgili olarak konuşan Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, halka arz sürecine gösterilen yoğun ilginin şirketlerine olan güvenin en somut göstergesi olduğunu belirtti. Şeherli, şöyle devam etti:



Kübra Kalyoncu Şeherli

"Beklediğimiz gibi yatırımcılardan yoğun bir talep gördük. Yurtiçi yatırımcılarımızın yanı sıra, yabancı yatırımcılardan gelen yoğun talep de oldukça memnuniyet verici oldu. Bu seviyede güçlü bir ilgi görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılarımıza şirketimize gösterdikleri teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."





EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Kalyon PV'nin, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma, yıllardır eksikliği vurgulanan yüksek teknolojili üretimi geliştirme ve ihracatı artırma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Şeherli, "Bu çaba, 85 milyon vatandaşımızın ortak gurur kaynağıdır. Amacımız, yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürerek, hem ülkemize hem de bize güvenen yatırımcılarımıza en iyi şekilde değer katmaya devam etmektir" ifadelerini kullandı.