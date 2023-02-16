Kalyon’dan Hatay ve Antakya’ya da konteyner kent

71il, büyük bir felaketin yaşandığı 10 ilin yaralarını sarmak için adeta seferber olmuş durumda. İlk andan itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Kalyon Holding, İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyor. Holdingin iştirakleri ile birlikte afet bölgesine tahsis ettiği kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 950 milyon TL değerinde bağışta bulunan Kalyon Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem felaketinin neden olduğu derin yaraların sarılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu'nun önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyoruz. Böylece toplam kapasiteyi 6.500 kişiye çıkarıyoruz" denildi.Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) konteynerlerini taşıyan 32 TIR, Hatay'da kurulacak yaşam merkezine ulaştırılmak üzere hareket etti. Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, Adıyaman'da Bölge Müdürlüğü'nün kapılarını depremzedelere açarak sıcak yemek ve barınma imkânı sağladı. Ayrıca bölge müdürlüğü içerisinde uygun olan yerlere konteynırlar konularak depremzedelerin bir kısmı bunlara yerleştirildi. Afet bölgesindeki kamu kurumları ve yardım kuruluşları ile koordinasyon halinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan Çalık Holding ve şirketlerinin yardımlarının toplam değeri de 120 milyon TL'ye ulaştı.ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, afet bölgesinde başlatılan kalıcı konut seferberliğine ilişkin, "100 milyon liranın üzerinde bir bütçe ayırarak ilk etapta 100 kalıcı konut inşa edeceğiz. Asrın felaketiyle yıkıldık, birlik beraberlikle yeniden ayağa kalkacağız" dedi. ANKARA