Kalyon’un GES projesine 249 milyon euro kredi

Birleşik Krallık İhracat Finansman Kuruluşu (UKEF) ile Polonya İhracat Kredisi Ajansı, Kalyon Enerji'ye Türkiye'de 600 hektarlık alanda gerçekleştirilecek güneş enerjisi santrali projesi için Standard Chartered Bankası'ndan 249 milyon euro kredi sağlayacak. Türkiye'nin ikinci en büyük güneş enerjisi santrali projesi olma özelliği taşıyan proje tamamlandığında, yılda 65 bin kadar haneye yenilenebilir enerji sağlayacak. 390MWp gücündeki santral projesi, Gaziantep, Niğde ve Şanlıurfa illeri genelinde yedi farklı sahadan oluşacak. Birleşik Krallık İhracat'tan Sorumlu Devlet Bakanı Gareth Thomas "UKEF firmaların büyümesine, ihracat yapmasına ve ekonomik büyümenin güçlendirilmesine nasıl yardımcı olabileceğini de gösteriyor" dedi. Kalyon Enerji CEO'su Dr. Murtaza Ata ise "Türkiye'nin temiz enerjiye geçişinin arkasındaki itici güç olmaktan gurur duyuyoruz. Sadece sürdürülebilir enerji çözümleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda istihdam yaratıyor ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.