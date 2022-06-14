Kambiyo Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Kambiyo Senedi ve Rejimi Ne Anlama Gelir?

Kambiyo nedir sorusunun yanıtını günümüzde birçok kişi detaylı olarak araştırıyor. Yatırım alanında sıklıkla kullanılan kambiyo kelimesi çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Takas olarak da ifade edilebilen kambiyo kelimesi yatırım alanında düzenli olarak alışveriş gerçekleştiren kişilerin bilmesi gereken bir kelimedir. Ekonomi terimi olarak kambiyo senedi ve rejimi ne anlama gelir sorularının yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Kambiyo Nedir?

Kambiyo en basit tanımı ile para veya paranın yerine geçebilecek olan belgelerin değiştirilebilmesi anlamını taşır. Genel anlamda para alım satım işlemlerini kapsayan bir sistem olduğu söylenebilir. Aynı zamanda iktisadi alanda döviz ya da efektif anlamlarını da taşımaktadır.

Para alım ve satım işlemlerini kapsamaktadır. Kambiyo senedi de kıymetli evrakların özelliklerine sahip olan bir evrak türüdür. Düzenlenirken birçok kanuni unsurun göz önünde bulundurulması gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenen evraklardandır. Çünkü emre yazılı olarak düzenlenir.

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo senetleri emre düzenlenen evraklardır. Senet ile birlikte kişiler için bir hak doğar. Bu hak senet düzenlenmeden önce yoktur. Kambiyo senetlerinin özellikleri hakkında şunları söylemek mümkün olabilir:

Kambiyo senetleri ile alacak ve borç ilişkisi kurulur.

Sahibine alacak hakkı veren senetlerdir.

Emre yazılı olmak zorundadırlar.

Ödenmesi için senetlerin ibrazı gerekir.

Kambiyo senetleri üzerine atılan imzaların ve beyanların tamamının bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.

Şekil şartlarının tamamını taşıması gereken kıymetli evraklar arasındadır.

Kıymetli evraklar uluslararası bir özellik de taşır.

Bu özellikleri dikkate alınarak hazırlanması gereken belgelerdir.

Kambiyo Rejimi Nedir?

Kambiyo genel olarak ticaret ve yatırım hayatında kullanılan bir kelimedir. Kambiyo rejimi ise sermaye hareketleri ile ilgili bir terimdir. Sermaye hareketlerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği ve döviz kurlarının nasıl belirleneceğini içeren bir konudur. Sermaye hareketlerinden anlatılmak istenilen ise portföy yatırımları, yabancı sermaye yatırımları gibi ödeme araçlarına nasıl bir rejim uygulanacağını içeren rejimdir.

Kontrollü Kambiyo Rejimi Nedir?

Bir ülkeye giren yabancı para ve bu paraya dayalı olan kaynakların ülkeye tüm giriş ve çıkışlarının denetim altında olması kontrollü kambiyo rejimi olarak isimlendirilir. Bu işlemlerde yabancı kaynakların ülkeye girişinde bir kısıtlılık da olabilmektedir.

Ekonomi Terimi Olarak Kambiyo Senedi ve Rejimi Ne Anlama Gelir?

Kambiyo çeşitleri ekonomide ve yatırım sektöründe oldukça önemlidir. Özellikle ticaret hayatında alım ve satım işlemlerinin yapılabilmesinde bu kıymetli evraklar büyük bir önem taşır. Poliçe, çek ve bono kambiyo çeşitleridir. Bu kıymetli evrakların mutlaka kanundaki tüm şekil şartlarını taşıması gerekir. Kanunlara bağlı bir şekilde işlem yapılması ve alım satım gerçekleştirilmesinde kambiyo senetlerinin önemli bir yeri vardır.