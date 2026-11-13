Kamu bankaları KOBİ’lere yeşil dönüşüm kredisi desteğini artırıyor

Tüm dünyanın kalbinin attığı Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı COP31'de gündemin önemli başlıklarından biri de yeşil dönüşümün finansmanı oldu. 20 Kasım'a kadar devam edecek konferans kapsamında Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve A Para ekranlarından yayımlanan, A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz tarafından yönetilen Yeşil Dönüşümün Finansmanı Paneli'nde yeşil dönüşümün önemi ve bu kapsamda işletmelerin finansmana erişimi konusu masaya yatırıldı. Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Başkanı Berrin Mahmutoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım ve Vakıfbank Strateji, Vakıfbank Ürün Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanı Sibel Sağman'ın katılımcı olarak yer aldığı panelde Yeşil Finansman'ın kurumlar için önemi ve bu konuda sağlanan destekler ele alındı. Küresel ticaretin kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde, özellikle ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerin varlıklarını sürdürebilmek için dönüşümlerinin şart olduğunu dile getiren katılımcılar, "Biz kamu bankaları olarak büyük kurumsal firmaların yanı sıra, KOBİ'lerimizin dönüşümüne de her türlü katkıyı sunuyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecek" mesajı verdi.

DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Konuşmasında Türk ekonomisi için KOBİ'lerin önemine değinen Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Başkanı Berrin Mahmutoğlu, "Biz büyük bir pazarız; 16'ncı büyük ekonomi olarak pazarımızın yüzde 40'tan fazlası Avrupa'da. Bu nedenle karşımızda bu yılın başından itibaren geçerli hale gelen Sınırda Karbon Düzenleme konusu var. Bu yüzden dönüşüm artık kaçınılmaz," dedi. Bu durumun ekonomik ve sosyal olayları tetiklediğini söyleyen Mahmutoğlu, bu kapsamda elektrifikasyon konusunun önemine dikkat çekti. Enerji konusunda dönüşüm yaşamamız için 300 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Sanayi tarafında da bizim için elzem olan yatırımlar var. Bu kaynakları doğru projelerle buluşturarak hayata geçirmemiz lazım. Biz banka olarak dönüşüm konusunda özel paketlerimiz var. İhracatçılarımız için 2 yıl önce çıkardığımız Sınırda Karbon Azaltım Paketi'miz var. Firmaların karbon emisyonlarını yüzde 20 oranında azaltmalarını öngördük. Sadece kurumsal firmaların değil KOBİ'lerin de dönüşüyor olması lazım. Onlara yönelik olarak Yeşil İhracat Kredisi'ni çıkardık. Dün büyük bir pakete imza attık. OSB'ler ve içlerindeki firmalara yönelik büyük bir paketi duyurduk. Biz kurumların dönüşümüne mümkün olduğunca aracılık ediyoruz."

2.9 MİLYAR DOLARLIK SENDİKASYON

"Biz bu yıl sürdürülebilirlikle ilgili 2.9 milyar dolarlık sendikasyon kullandık" diyen Mahmutoğlu, COP31'de 2 milyar dolarlık yeni sürdürülebilirlik bağlantılı kaynaklara imza atacaklarını söyledi.

Enerji yatırımları ve gıda arzının bu süreçte büyük bir önem taşıdığını anlatan Mahmutoğlu, "Tarım Ziraat Bankası'nın en güçlü kasıdır. 1 milyondan fazla çiftçimizle bir aradayız, 1 trilyon TL'yi aşan kredi büyüklüğümüz var. Pazarın %70'ine sahip bir bankayız. İyi tarım uygulamaları ve organik tarım önümüzdeki dönemde daha büyük önem kazanacak. Biz buğday, mısır ve pirinçte emisyon yoğunluğunu azaltma hedefi verdik," dedi. Üretim ve rekabette küresel ticaretin kurallarının yeniden yazıldığını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Günümüzde ne kadar ürettiğinizden ziyade, kaynaklarınızı ne kadar verimli kullandığınız, üretim yaparken çevreye verdiğiniz zararlar ve sürdürülebilirlik açısından şirketinizin durumu çok daha kıymetli. Bu özellikler işletmeler tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu anlamda KOBİ'leri yeşil dönüşüm yakından ilgilendiriyor. Finansmana erişim noktasında elimizde çok ciddi kaynaklar var."

COP31 FARKINDALIK YARATTI

COP31'in yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda KOBİ'lerde ciddi bir farkındalık yarattığını söyleyen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, "Burada KOBİ'ler bize yeşil dönüşümle ilgili kaynaklarımızı sordular. Üretimin ve istihdamın yapıtaşı olan KOBİ'lerin finansmana erişimi ve dönüşümünün tabana yayılması, biz kamu bankaları için önemli bir görev. Büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerin dönüşümü çok elzem. Bütün sektörler, sürece tabana yaygın bir şekilde dahil edilmeli. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu kapsamda büyüklüğü yaklaşık 100 milyar TL olan Sürdürülebilirlik Dönüşüm Paketi'ni müşterilerimizin kullanımına sunduk. Sürdürülebilirlik anlamında tüm yatırımları finanse edebileceğimiz bir kredi paketi bu. 31 başlıkta işletmelerin ihtiyaçlarını belirledik," dedi.

YENİ BİR DÖNEM

Kalkınma odaklı değer bankacılığının hüküm sürdüğü yeni bir döneme başladıklarını söyleyen Vakıfbank Ürün Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanı Sibel Sağman, bu kapsamda Geleceğe Değer Paketi'ni hizmete sunduklarını belirtti. Bu dönüşümde klasik finansmanın tam olarak yeterli olmasının mümkün olmadığını söyleyen Sağman, şunları söyledi: "Kalkınma ve yatırım tarafında kurduğumuz ortaklıklar bu anlamda çok önemli. Biz bu yıl yurt dışından toplam 9 milyar dolarlık kaynak sağladık. Bunun 7 milyar dolarını ise sürdürülebilirlik kapsamında kullanacağız. COP31'de 1,7 milyar dolarlık yeni anlaşmalar imzaladık. Bunlar spesifik belli alanlar için, 20 yıla varan vadelerde bankalara verilen özel kaynaklar. Yine kendi kaynaklarımızdan KGF ve İGE kefaletiyle 50 milyar liralık Geleceğe Değer finansman modellerini duyurduk. Birçok alanın yer aldığı yeni bir paket açıkladık. Vakıfbank olarak finansman modellerini çeşitlendiriyoruz. Böylece geleceğe değer katacağımıza inanıyoruz." Firmalara dönüşüm konusunda danışmanlık desteği de verdiklerini söyleyen Sağman, "Firmalar için bu dönüşüm çok önemli. Yarışta fark yaratmaları için firmaların yanında yer alıyoruz," dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör