Kamu bankaları sanayiciye musluğu açtı

Kamu bankalarının yöneticileri sanayiciye can suyu olmak için kredi musluklarını sonuna kadar açtıklarını kaydetti. Ankara Sanayi Odası (ASO) 2025 yılı 1. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın moderatörlüğünde, kamu bankalarının üst yöneticileri sanayicinin finansmana erişim noktasındaki talep ve önerilerini dinledi. "Yağmurlu havada sanayiciye şemsiye açan kamu bankalarına teşekkür ediyorum" diyen ASO Başkanı Ardıç'ın ardından söz alan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşcı, bankanın aktif büyüklüğünün 6 trilyon liranın üzerine çıktığını kaydetti. Sanayiciye destek olmak, krediler noktasında kolaylık sağlamak için her şeyi yaptıklarını anlatan Taşcı, son dönemde devletin ekonomi politikalarıyla uyumlu hareket etmek için seçici kredileri ön plana çıkardıklarını dile getirdi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci de bankanın ana görevinin KOBİ'leri ve sanayicileri yeni yatırımlar konusunda ve diğer faaliyetlerinde desteklemek olduğunu söyledi. Kamu bankalarının finansmana erişim konusunda çalışmaları olduğunu anlatan Madenci, "Hep bir arada ülkemize olan inancımız tam. Hepimiz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm girişimcilere, yatırımcılara mümkün mertebe kamu bankaları olarak bugüne kadar nasıl destek verdiysek bundan sonra da vereceğiz" diye konuştu. Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol ise Türk sanayicisinin hangi koşulda olursa olsun yatırım yapmaya, ihracata yönelmeye, istihdamı sağlamaya yönelik çabalarını gördüklerine işaret ederek, bu anlamda ellerinden geldiğince sanayicilerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti. Bankanın 2024 performansına da değinen Akyol, "Nakit ve gayri nakdi kredilerde ekonomimize yaklaşık 2,7 trilyon lirayı aşan katkı sağladık" dedi.

KREDİ, KREDİ GİBİ KULLANILMALI

Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ da geçen yıl 24.1 milyar doları nakdi kredi, 24.6 milyar doları da alacak sigortası olmak üzere 48.7 milyar dolarlık destek sağladıklarını söyledi. Altındağ, bankaların sanayicilerden beklentilerine ilişkin ise "Kredi süreciyle ilgili beklentilerimizden en önemlilerinden biri, kredinin kredi olarak kullanılması. Kredinin üretim ve ihracat için kullanılması" değerlendirmesini yaptı.



ÜRETİM ÜSSÜ OLACAĞIZ

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergilerini Türkiye'nin avantaja çevirebileceğini anlattı. Ardıç, "Trump'ın gümrük tarifelerinde ülkemiz için, en düşük oran olan yüzde 10 uygulanacaktır. Avrupa ve Çin'e uygulanacak yüksek tarifeler bizim için bir fırsat doğurabilir" diye konuştu. Türkiye'nin coğrafi konumu, genç ve dinamik iş gücü, gelişen sanayi altyapısı ve lojistik avantajlarıyla dünyanın yeni üretim üslerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Ardıç, "İtalya'nın altından Suudi Arabistan'a kadar uzanan coğrafyada en büyük sanayi üssüyüz. Bu potansiyeli iyi kullanabilmemiz için reel sektöre daha fazla ağırlık vermeli, yüksek teknoloji ve katma değerli üretime yoğunlaşmalı, beşeri sermayemizi çok daha verimli kullanmalıyız" dedi. Ardıç, Ankara'ya kurmayı planladıkları ASO Teknoloji Üssü'nün fizibilite çalışmasını tamamladıklarını anlatırken, "Üssün tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte 843 firma, 18 bin yeni nitelikli istihdam ve 1.5 milyar dolar ihracata katkı öngörmekteyiz" dedi