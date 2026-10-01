Kamu çalışanları için kritik takvim! Bakan Işıkhan başkanlık edecek, toplantı tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilecek Üçlü Danışma Kurulu toplantısı 6 Ekim Salı, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ise 8 Ekim Perşembe günü yapılacak.
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU 6 EKİM'DE TOPLANACAK
Üçlü Danışma Kurulu toplantısının gündemini "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" oluşturacak. Toplantıya işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılacak.
Toplantıda, çalışma hayatında değişen koşullar doğrultusunda ortaya çıkabilecek yeni çalışma yöntemleri değerlendirilecek. Ayrıca çalışma hayatının paydaşlarının konuya ilişkin görüşleri ele alınacak.
Üçlü Danışma Kurulu, son olarak 9 Ekim 2025 tarihinde "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle bir araya gelmişti.
KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU 8 EKİM'DE
Kamu personel sistemine ilişkin konuların ele alınacağı KPDK toplantısı ise 8 Ekim Perşembe günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Bakan Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği toplantının gündeminde "Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar" yer alacak. Toplantıda, kamu personel sisteminde düzenleme ihtiyacı bulunan konular değerlendirmeye alınacak.
Kamu Personeli Danışma Kurulu, son olarak 22 Nisan 2026 tarihinde "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Çalışma Hayatına İlişkin Güncel Koşullar Çerçevesinde Gözden Geçirilmesi" gündemiyle toplanmıştı.