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Giriş Tarihi: 1.2.2025 14:52

Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

AA
Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

Söz konusu hatlar şöyle:

YHT 1 Ankara-Eskişehir
2 Ankara-Karaman
3 Ankara-Konya
4 Ankara-Sivas
5 Eskişehir-Söğütlüçeşme
ANA HAT 1 Ankara-Basmane
2 Ankara-Halkalı
3 Ankara-Kars
4 Ankara-Kurtalan
5 Ankara-Malatya
6 Ankara-Tatvan
7 Basmane-Eskişehir
8 Denizli-Eskişehir
9 Elazığ-Adana
10 Isparta-Basmane
11 Konya-Adana
12 Konya-Basmane
13 Sivas-Samsun
BÖLGESEL 1 Adana-Kayseri
2 Adana-Mersin
3 Afyonkarahisar-Eskişehir
4 Ankara-Polatlı
5 Basmane-Alaşehir
6 Basmane-Nazilli
7 Basmane-Bandırma
8 Basmane-Denizli
9 Basmane-Ödemiş
10 Basmane-Söke
11 Basmane-Tire
12 Basmane-Uşak
13 Divriği-Erzincan
14 Divriği-Sivas
15 Diyarbakır-Batman
16 Elazığ-Tatvan
17 Eskişehir-Kütahya
18 Eskişehir-Tavşanlı
19 Gaziantep-Nizip
20 Gebze-Adapazarı
21 Halkalı-Edirne
22 Halkalı-Uzunköprü
23 Kars-Akyaka
24 Konya-Karaman
25 Kütahya-Balıkesir
26 Manisa-Alaşehir
27 Mersin-İskenderun
28 Mersin-İslahiye
29 Samsun-Amasya
30 Sivas-Malatya
31 Söke-Denizli
32 Söke-Nazilli
33 Zonguldak-Karabük
34 Zonguldak-Gökçebey

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Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi
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