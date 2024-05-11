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Giriş Tarihi: 11.5.2024 09:41

Kamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç atandı

Kamu İhale Kurulu (KİK) Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç getirildi.

AA
Kamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç atandı

Kamu İhale Kurulu (KİK) Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç'in getirilmesine dair atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KİK Başkanlığı görevine Güleç'in devam etmesi kararlaştırılırken, ikinci başkanlık görevine kurul üyesi Mehmet Bıçkıcı getirildi.

Kurul üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı.

HAMDİ GÜLEÇ KİMDİR?

Güleç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Ankara idari yargı hakim adayı olarak göreve başlayan Güleç, daha sonra Ankara İdare Mahkemesi hakimi ve Danıştay tetkik hakimi olarak çalıştı.

Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yapan Güleç, 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü. 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığına geçen Güleç, 16 Nisan 2012'de KİK üyeliği, 18 Nisan 2016'da KİK Başkanlığı görevine atandı.

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Kamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden Hamdi Güleç atandı
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