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Giriş Tarihi: 24.1.2025 08:39 Son Güncelleme: 24.1.2025 08:57

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler değişti

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 28,52 artırılarak güncellendi.

AA
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler değişti

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin yüzde 28,52 artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 28,52) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2025'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerler Eşik değerler
MADDE 8
11.417.574 14.673.866
19.029.344 24.456.512
418.648.353 538.046.863
Parasal limitler ve tutarlar
MADDE 3 (g)
95.508.971 122.748.129
MADDE 13 (b)
1.245.628 1.600.881
2.491.384 3.201.926
20.762.692 26.684.211
MADDE 21 (f)
2.076.108 2.668.214
MADDE 22 (d)
622.756 800.366
207.453 266.618
MADDE 53 (j)/1
4.152.385 5.336.645
MADDE 53 (j)/2
6.573.254 8.447.946
39.403 50.640
26.293.115 33.791.911
78.855 101.344
197.198.426 253.439.417
118.286 152.021
157.733 202.718
MADDE 62 (h)
2.304.515 2.961.762

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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler değişti
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