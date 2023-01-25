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Giriş Tarihi: 25.1.2023 09:28

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırılarak güncellendi.

AA
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2022 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 97,72) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2023'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2023-31 Ocak 2024 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerler Eşik değerler
MADDE 8
4.004.034 7.916.776
6.673.409 13.194.664
146.815.969 290.284.533
Parasal limitler ve tutarlar
MADDE 3 (g)
33.494.082 66.224.498
MADDE 13 (b)
436.830 863.700
873.705 1.727.489
7.281.278 14.396.542
MADDE 21 (f)
728.072 1.439.543
MADDE 22 (d)
218.395 431.810
72.752 143.845
MADDE 53 (j)/1
1.456.202 2.879.202
MADDE 53 (j)/2
2.305.178 4.557.797
13.819 27.322
9.220.744 18.231.255
27.654 54.677
69.155.600 136.734.452
41.482 82.018
55.316 109.370
MADDE 62 (h)
808.172 1.597.917

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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırıldı
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