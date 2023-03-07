Kamu işçilerine zam geçici işçilere kıdem

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığı ve 50 bin geçici işçinin kadroya alınmasında son viraja girildi. Deprem nedeniyle kesintiye uğrayan toplu sözleşme süreci yeniden başlıyor. Kamu işçilerinin taban ücretinin yükseltilmesi, refah payının eklenmesi, taşeronların kadroya alınması en önemli başlıkları oluşturuyor. Geçici işçilerin çalışma süresinin 12 aya çıkarılarak kıdem hakkı verilmesi, taşerondan kadroya geçenler için zorunlu emekliliğin son bulmasına ilişkin düzenlemeler de yaşama geçirilecek.Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışması dün yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmesinin hak kaybı olmayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Kamu işçileriyle toplu iş sözleşmesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce imzalanması bekleniyor. Binlerce geçici işçi ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanacak kamu işçileri için de önemli iki düzenleme Meclis tatile girmeden yasalaşacak. Yılda sadece 9 ay 29 gün çalışabilen geçici işçilerin çalışma süresi 12 aya çıkacak. Böylece geçici işçiler de kıdem hakkına kavuşacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, taşerondan kadroya geçen işçilerde zorunlu emeklilik şartını kaldıracaklarını ifade etti.DEPREM bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açılırken, Bakan Bilgin bu sayının 50 bine çıkarılacağını duyurdu. Bakan Bilgin, "Önce kısa çalışma ödeneğini bir kalkan olarak uygulamaya başladık. Kısa çalışma ödeneğine şartları tutmayanlar için nakdi ücret desteği imkânını başlattık. Yine bölgede işsiz olan ailelerin çalışmak isteyen bireylerine asgari ücret düzeyinde bir gelir sağlayan TYP'yi uygulamaya koyduk. Yaklaşık 25 bin kişiyi kapsayan bu uygulamayı 50 bin aileye kadar çıkartacağız" dedi.