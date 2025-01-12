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Giriş Tarihi: 12.1.2025

Kamu işçisinin ikramiyesi ocak ve martta ödenecek

Kamu işçisinin ikramiyesi ocak ve martta ödenecek
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ikramiye (ilave tediye) ödenmesine ilişkin 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında yapılacak ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan yaklaşık 1.3 milyon işçiye yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak 2025'te yapılacak. Kalan yarısı ise 24 Mart 2025'te ödenecek. Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediye ise 23 Aralık 2025'te ödenecek.
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Kamu işçisinin ikramiyesi ocak ve martta ödenecek
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