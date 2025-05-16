Kamu işçisinin zam oranı için kritik tarih belli oldu

Kamu işçisinin zamlarını belirleyecek Toplu Sözleşme pazarlığı sürüyor. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde dördüncü toplantı işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla bugün gerçekleştirildi. İşçi tarafı zam teklifi ve ek ödemelerle ilgili taleplerini daha önce sunmuştu.

Toplu sözleşme zammı görüşmelerinin yapılacağı toplantı, saat 14.00'te Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğinde yapıldı.

TEKLİF İÇİN TARİH BELLİ OLDU

600 bin kamu işçisinin zam oranını belirleyecek teklifin önümüzdeki hafta verileceği belirtildi.

İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 27 Şubat'ta sunuldu. İşçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi istedi. Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak "İnşallah masadan ayrılırken işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı, sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz. İnşallah bu yılı da başarıyla, sosyal diyalog temelinde, çalışma barışını koruyarak nihayete erdirmeyi planlıyoruz" dedi.

MEMUR ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 600 bin kamu işçisi ile beraber binlerce kişinin maaş ve yan hakları içinde belirleyici olacak. Memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla yapılacak. Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonucun diğer sözleşmeler için örnek olması bekleniyor.

