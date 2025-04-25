Kamu işçisinin zam pazarlığında rakam çıkmadı! Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi. Yapılan görüşmeleri milyonlar merakla takip ederken rakam açıklanmadı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantıya TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ile ilgililer katıldı. Basına kapalı yaklaşık iki saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TEKLİFİMİZE KARŞI BİR TEKLİF DAHA SUNULMADI"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, sürecin devam ettiğini belirterek, bu toplantılarda ücret artışlarının yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi diğer konuların da müzakere edildiğini söyledi.

TÜHİS'in ve kendilerinin bir çalışma daha yapacaklarını dile getiren Ağar, üçüncü toplantının 1 Mayıs'tan sonra olacağını ancak tarihin netleşmediğini bildirdi.

Ağar, görüşmelerin tamamlanmasının epey zaman alacağını ifade ederek, "600 bin kamu çalışanının çalışma şartlarını, geçim şartlarını, çalışma düzenini, sosyal haklarını ve geçinebileceği ücret konusunu görüşüyoruz ve biraz zaman alacak gibi gözüküyor çünkü teklifimize karşı bir teklif daha sunulmadı." diye konuştu.

Ağar, "Temennimiz, kamu toplu iş sözleşmelerinin müzakere yapılarak masa başında sonuçlanması. Çalışanların çalışma koşullarını, çektiği zorlukları dikkate alarak bu işin masa başında bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜHİS'in üçüncü toplantıda masaya teklif getirmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Ağar, "Çalışacağız.' dediler. O çalışmayı bize getireceklerini söylediler. Mutlaka bir ücret bize gelecektir. O ücretin üzerinde elbette tekrar müzakere yapacağız." yanıtını verdi.

"ÜCRET VE SOSYAL HAKLAR KONUSUNDA ÇERÇEVE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de çalışanların alım gücünün düşük olduğunu belirterek, kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde amaçlarının, işçilerin ekonomik açıdan daha iyi konuma gelmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

TÜHİS'in bugün herhangi bir teklif sunmadığını dile getiren Sert, "Bir araya tekrar gelinecek, teklifler değerlendirilecek, farklı alternatifler sunarak çalışanları enflasyona yendirmeden, onların mağduriyetini gidererek, hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde planlamayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.