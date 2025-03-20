Kamu kurumlarına 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün atanan 687 kişiyle birlikte 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edildiğini bildirdi. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda da şehit yakını, gazi ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı'na memur olarak atanan Meral Yılmaz , kardeşinin, 1995'te Tunceli Ovacık'ta şehit olduğu için kendisine tanınan hak üzerine başvuru yaptığını anlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına psikolog olarak atanan İrem Yılmaz, babasının Diyarbakır'ın Sur ilçesinde mayına basıp gazi olduğunu belirtti. Nilgün Hacıoğlu ise jandarma astsubay eş-i nin Ağrı'da gazi olmasından dolayı kendisine atama hakkı tanındığını anlatarak, Orman Genel Müdürlüğü Çocuk Gelişimi bölümüne atamasının gerçekleştiğini söyledi.