Kamu ve özel sektör yatırımlarında 2027 rotası belli oldu: Ulaştırma, konut ve sanayi öne çıkacak

Türkiye'de 2027 yılında yapılması planlanan sabit sermaye yatırımlarında ulaştırma, konut ve imalat sanayisi öne çıkacak. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, toplam sabit sermaye yatırımlarının yüzde 36,1'inin ulaştırma, yüzde 32'sinin konut ve yüzde 15,8'inin imalat sanayisi alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Programda yer alan tahminlere göre, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının 2026 yılında reel olarak yüzde 5,4 artması öngörülüyor. Bu yatırımların yüzde 55,4'ünün merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 22,4'ünün yerel yönetimler, yüzde 21'inin kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), yüzde 1,2'sinin ise döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2026 yılında kamu yatırımlarının ulaştırma, diğer hizmetler, eğitim, tarım, madencilik ve sağlık sektörlerinde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının ise aynı dönemde reel olarak yüzde 4,2 artacağı öngörülüyor. Özel sektör yatırımlarında imalat sanayisi, ulaştırma ve konut sektörlerinin öne çıkması bekleniyor.

2026 yılı toplam sabit sermaye yatırımlarının cari fiyatlarla dağılımında ulaştırmanın yüzde 35,9, konutun yüzde 32,4 ve imalat sanayisinin yüzde 15 pay alacağı tahmin ediliyor.

2027'DE KAMU YATIRIMLARINDA İMALAT VE ENERJİ ÖNE ÇIKACAK

2027 yılı için cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 49,8'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27,3'ünün yerel yönetimler, yüzde 21,7'sinin KİT'ler tarafından yapılması bekleniyor. Döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının payının ise yüzde 1,3 olacağı öngörülüyor.

Gelecek yıl kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi ve enerji sektörlerinde yoğunlaşması hedefleniyor.

Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının 2027 yılında reel olarak yüzde 3,7 artacağı tahmin ediliyor. Özel sektör yatırımlarında imalat sanayisi, madencilik ve eğitim alt sektörlerinin ön plana çıkması bekleniyor.

TOPLAM YATIRIMLARDA ULAŞTIRMANIN PAYI YÜZDE 36,1

2027 yılı toplam sabit sermaye yatırımlarında en büyük payın ulaştırmaya ayrılması öngörülüyor. Buna göre, yatırımların yüzde 36,1'inin ulaştırma, yüzde 32'sinin konut ve yüzde 15,8'inin imalat sanayisi alt sektörlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu dağılım, söz konusu üç sektörün gelecek yıl toplam sabit sermaye yatırımlarında ağırlığını koruyacağına işaret ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör