Kamu yüzde 30 enerji tasarrufunda kararlı

Kamu binalarında enerji tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yayımlanan genelgede, Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için daha önce belirlenen yüzde 15 enerji tasarrufu hedefinin, 2030 yılına kadar asgari yüzde 30 olacak şekilde güncellendiği belirtildi.Genelgede, belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi"nin, bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı ifade edildi.Genelgede, söz konusu tasarruf hedefinin kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, uygulamaların takibi ve enerji tasarruf hesaplarının Cumhurbaşkanlığı'na raporlanmak üzere rehberde belirtilecek usule göre Enerji Bakanlığı'na bildirimine devam edileceği kaydedildi.