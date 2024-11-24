Kamuda bir kalemde 3 milyar liralık tasarruf sağlandı!

"KAMU İHTİYAÇLARINI AVANTAJLI SAĞLIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMO tarafından uygulanan toplu alım modelinin önemine işaret ederek, kamu kurum ve kuruluşları akaryakıt ihtiyaçlarının merkezi ve standart bir alım yöntemiyle tedarik edilmesi amacıyla başlatılan çalışmayla, belirtilen standartlara uygun olarak alım yapıldığını anlattı.

Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını avantajlı ve en ideal şekilde karşılamalarına olanak tanıdıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlar için sunduğu hizmetler devam ederken, sağlanan fiyat avantajı ve kamu insan kaynağının diğer alanlarda değerlendirilebilmesine de imkan sağlandı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getiriyoruz. Kamu alımlarına yönelik harcamaların verimli hale getirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamını genişletilerek sürdüreceğiz. Gelecek yıl da merkezi akaryakıt tedariki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtın DMO üzerinden tedarik edilmesi esas olacak."