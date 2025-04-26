Kamuda genel kurul rüzgârı

Kamu kuruluşlarının genel kurulları dün tamamlandı. Borsa İstanbul, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Sigorta'da mevcut üst yönetimle devam kararı alındı. Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın genel kurulları da mayıs ayında yapılacak. İki şirketin yönetiminde de bir değişiklik beklenmiyor.Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdürlük görevine Korkmaz Ergun'un devam etmesine karar verildi. Genel Kurulda Yıllık Entegre Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu bilanço onaylandı. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan vekili Salih Tanrıkulu seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Hakkı Suzmaz, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Peter Jurdjevic, Işınsu Kestelli, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan, Korkmaz Ergun'dan oluştu.Aktif büyüklüğü 5.4 trilyon lirayı aşan Ziraat Bankası'nda da yönetim kurulunda değişiklik olmadı. Bankanın Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri ile yönetim kurulu üyeleri Veysi Kaynak, Fatih Aydoğan, Abdullah Erdem Cantimur, Feyzi Çutur, Serruh Kaleli, Fazlı Kılıç ve Serdar Kılıç görevlerine devam edecek. Ziraat Bankası'nın 2024 yılsonu itibarıyla bilanço büyüklüğü bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 42 oranında artarak 5.4 trilyon TL olmuştu. Bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı da 3.8 trilyon TL'ye ulaşmıştı. Toplam mevduat hacmi de 3.6 trilyon TL'ye yükselmişti.Vakıfbank'ta ise Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih ile yola devam edilecek. Bankanın genel kurulunda yönetim kurulu üyesi Abdulkadir Aksu yerine Vedat Demiröz getirildi. Bankanın yeni yönetiminde Mustafa Saydam (başkan), üyeler ise Dr. Cemil Ertem, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur, Halil Çelik, Haydar Kemal Kurt ve Sadık Yakut oldu. Banka başarılı büyüme stratejileriyle 2024 sonunda aktiflerini 4 trilyon liranın üzerine çıkarmıştı. 2024'te nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı finansman desteği ise yıllık yüzde 35 artarak 2 trilyon 687 milyar liraya ulaşmıştı.Halkbank'ta da yönetimde değişiklik yaşanmadı. Genel Müdür Osman Arslan ve yönetim kurulu başkanı Recep Süleyman Özdil olarak seçildi. Bankanın yönetiminde Mevlüt Uysal, Osman Arslan, Şeref Aksaç, Meltem Taylan Aydın, Mihrimah Belma Sekmeni Maksut Serim, Ebubekir Şahin, Sezai Uçarmak, Mehmet Aydın, Faruk Özçelik bulunuyor. Halkbank da 2024 yılı sonunda aktif büyüklüğünü yüzde 37 artırarak 3 trilyon liraya yükseltmişti. Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü ise yüzde 21 artışla 2.3 trilyon liraya çıkmıştı.Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı da dün yapıldı. Genel Kurul'da Aziz Murat Uluğ yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Genel Müdür Taha Çakmak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne yeniden seçildi. Yeni dönemde yönetim kuruluna Mahmut Kaçar Yönetim Kurulu Üyesi, Yavuz Kaynarca ise Bağımsız Üye olarak katılırken, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Bedir ile Bağımsız Üyeler Prof. Dr. Murat Akbalık ve Ayşe Türkmenoğlu da görevlerine tekrar atandı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025'e güçlü bir başlangıç yaparak sektördeki liderliklerini sürdürdüklerini belirtti. 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre hayat dışında yüzde 47 büyüme kaydederek 41 milyar TL'yi aşan toplam brüt prim üretimi ile, hayat branşında yüzde 134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon TL'ye ulaştıklarını söyledi. Gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde, devlet katkısı dâhil olmak üzere yüzde 63 oranında bir büyüme ile 314.1 milyar TL'ye ulaşarak liderliklerini daha da güçlendirdiklerini ifade eden Çakmak, sözlerine şöyle devam etti: "İlk çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketlerimizin toplam net kârı 8 milyar TL'yi aştı. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, sürdürülebilir kârlılık odaklı stratejimizin doğruluğunu ve finansal yapımızın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Türkiye Sigorta olarak güçlü bilanço yapımız, dinamik ürün portföyümüz ve dijitalleşme odaklı hizmet anlayışımız sayesinde, sektörümüzde çıtayı her geçen gün yukarı taşıyoruz. Hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya hem de paydaşlarımıza uzun vadeli değer sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."