Kamuda servis hizmeti devam edecek

Memurları sevindiren haber Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan geldi. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde kaldırılan kamuda servis uygulamasının devam etmesine karar verildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bakanlıklarla yaptıkları görüşmelerin sonuç verdiğini, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla kamuda servis hizmetine devam edileceğini bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir" dedi. Büro Memurları Sendikası Başkanı Yusuf Yazgan da "İlk günden itibaren söyledik; tasarruf israftan yapılır. Toplu sözleşme kazanımı olan servis hizmeti bir israf değildir" açıklamasında bulundu.