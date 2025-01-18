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Giriş Tarihi: 19.1.2025

Kamuda tasarruf: Bin 200 otomobil ihale yöntemi ile satılacak

Kamuda tasarruf: Bin 200 otomobil ihale yöntemi ile satılacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1.200 kamu aracının satışına başladı. İhaleler, açık artırma yöntemiyle, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale. gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor. Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.

TALEP YÜKSEK OLUR MU?
Satışa konu araçlar, ilgili kurumlarınca muhafaza edilecek ve katılımcılara gösterilecek. Araçlar, ihaleyi kazanan kişilere bizzat teslim edilecek. ÖİB'ye şu ana kadar çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 1.200 aracın satış talebi iletildi. İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor. ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.

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Kamuda tasarruf: Bin 200 otomobil ihale yöntemi ile satılacak
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