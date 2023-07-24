Kamuda toplu sözleşme maratonu başlıyor

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. Memur-Sen iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 oransal artış talep etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teklifimizle birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacaktır" dedi. Memur-Sen 120 maddelik teklifinde memura 7 bin 650 lira kira yardımı da istedi.Memur-Sen, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmeye ilişkin taleplerini açıkladı. Sendika taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da sundu. Sendika, gelecek yıl için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda ise yüzde 10 artış istedi.Sendikanın talep listesinde şu talepler yer alıyor: "Enflasyon farkı dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmeli, en az 2 puan artırımlı ödenmeli. Birinci dereceye yükselen bütün kamu görevlilerinin ek göstergesi 3600 olmalı. Dini bayramlarda kamu görevlilerine 4 bin 850 lira ikramiye ödenmeli, eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımı 500 liraya çıkarılmalı ve emeklilere de yatırılmalı. Kamu emeklilerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam yansıtılmalı. Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli, görevde yükselme üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmalı."