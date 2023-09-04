Kamuda yönetici maaşı tavanı belirlendi

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile taban ve tavan ücretlerinin belirlendiği Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, avukatlık vekâlet ücreti, temettü, prim, ikrâmiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren 19 bin 756 liradan düşük, BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 79 bin 584 liradan, diğer personel için 68 bin 478 liradan yüksek olmayacak. İller Bankası'nda genel müdürler için 71 bin 741 liradan, genel müdür yardımcıları için 66 bin 839 liradan, diğer personel için 57 bin 85 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nde genel müdürler için 70 bin 699 liradan, diğer personel için 57 bin 925 liradan yüksek ve diğer kuruluşlarda ise genel müdürler için 58 bin 170 liradan, diğer personel için 45 bin 119 liradan fazla olmayacak. KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 15 bin 661 lira verilecek.Bu karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek. Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleriyle sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücrete 2024'ten itibaren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oranı kadar artış yapılarak karar kapsamındaki ücret ve ücret taban ile tavanları her yıl için belirlenecek.