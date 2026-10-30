Kamuya yapay zekâ SayBot denetimi

Sayıştay
, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik denetimlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla yapay zekâ teknolojisini devreye soktu. Bu doğrultuda geliştirilen "Yapay Zekâ Destekli Dijital Mevzuat Sistemi" (SayBot), bu yıl itibarıyla etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Öte yandan Sayıştay, usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen belediyeleri de sıkı bir denetim altına aldı. Sayıştay Başkanı Metin Yener, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kurum bütçesi görüşülürken bir sunum yaptı. Yener'in verdiği bilgilere göre 30 büyükşehir belediyesinin tamamı, 33 belediye şirketi, 23 il ve 290 ilçeyi kapsayan toplam 460 mahalli idare denetlendi.