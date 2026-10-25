Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kanada ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi
Giriş Tarihi: 25.10.2026

Kanada ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kanada ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi
  • ABONE OL
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye ile Kanada arasında yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi olduğunu belirterek, "Bu iki ülkenin potansiyelinin çok altında. İki ülke liderinin ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefi ulaşılabilir bir rakam" dedi. İki ülke arasındaki işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırdığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Bizim savunma sanayisinde özellikle imalat tarafındaki güçlü kapasitemiz Kanadalıların dikkatini çekti. Kanada, yapay zeka, bilgi teknolojileri ve uzay bilimlerinde oldukça güçlü ancak imalat tarafında Türkiye kadar güçlü ve hızlı değil İşbirliği yapılabilir."
#KANADA #TÜRKİYE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanada ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA