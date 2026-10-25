Kanada ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye
- Kanada
İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye ile Kanada arasında yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi olduğunu belirterek, "Bu iki ülkenin potansiyelinin çok altında. İki ülke liderinin ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefi ulaşılabilir bir rakam" dedi. İki ülke arasındaki işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırdığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Bizim savunma sanayisinde özellikle imalat tarafındaki güçlü kapasitemiz Kanadalıların dikkatini çekti. Kanada, yapay zeka, bilgi teknolojileri ve uzay bilimlerinde oldukça güçlü ancak imalat tarafında Türkiye kadar güçlü ve hızlı değil İşbirliği yapılabilir."