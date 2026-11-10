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Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:42

Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Kanada, Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojisi geliştirme faaliyetleri ve siber operasyonlarını hedef alan 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

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DHA DHA
Kanada’dan Rusya’ya yeni yaptırım kararı
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Kanada, Rusya'nın 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'nın aldığı yaptırım kararıyla Rusya'nın askeri kapasitesinin sınırlandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yaptırım listesine alınan 38 kuruluş ve 24 kişi arasında Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojilerinin geliştirilmesi ve siber faaliyetleriyle bağlantılı aktörlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Yaptırımlar kripto para borsaları dahil finansal aktörleri hedef alarak Ukrayna'daki savaşın ekonomik maliyetini artırmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#UKRAYNA #KANADA #RUSYA
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Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırım kararı
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