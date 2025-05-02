Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız

Karayolları Genel Müdürlüğü Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde, kentsel arama kurtarma ekibi 'Karakurt'un tanıtımı ve araç dağıtımı töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin kesinlikle yapılacağını belirterek, "Ne zaman yapacağımızı istişare ediyoruz. 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Doğru zamanda ve finans imkânlarıyla Kanal İstanbul'u yapacağız, vazgeçmiş değiliz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarla bu süreci istişare ediyoruz" dedi. Olası afetlerde milletin yanında olmak için 'Karakurt' ekiplerini kurduklarını belirten Uraloğlu, "Toplam 459 kişilik bir kurtarma ordusu kuruldu" diye konuştu.