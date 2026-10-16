Kanser, diyabet, hipertansiyon, alerji...SGK geri ödeme listesine 131 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte yıl başından bu yana geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısı 380'e yükseldi.
KANSER, DİYABET VE HİPERTANSİYONU İLAÇLARI LİSTEDE
Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacı geri ödeme listemize dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."
Geri ödeme listesine eklenen 131 ilacın dağılımı da belli oldu. Buna göre yeni listeye alınan ilaçların 6'sı kanser, 22'si diyabet ve 14'ü pulmoner hipertansiyon ilacından oluşuyor. Listede ayrıca 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı bulunuyor.
Yapılan açıklamaya göre, yıl başından bu yana geri ödeme listesine dahil edilen 380 ilacın 34'ü kanser ilacı oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.💊 Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacı geri ödeme listemize dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 16, 2026