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Giriş Tarihi: 16.10.2026 14:56 Son Güncelleme: 16.10.2026 14:57

Kanser, diyabet, hipertansiyon, alerji...SGK geri ödeme listesine 131 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

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AA Ekonomi
Kanser, diyabet, hipertansiyon, alerji...SGK geri ödeme listesine 131 ilaç daha eklendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte yıl başından bu yana geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısı 380'e yükseldi.

KANSER, DİYABET VE HİPERTANSİYONU İLAÇLARI LİSTEDE

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacı geri ödeme listemize dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

Geri ödeme listesine eklenen 131 ilacın dağılımı da belli oldu. Buna göre yeni listeye alınan ilaçların 6'sı kanser, 22'si diyabet ve 14'ü pulmoner hipertansiyon ilacından oluşuyor. Listede ayrıca 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, yıl başından bu yana geri ödeme listesine dahil edilen 380 ilacın 34'ü kanser ilacı oldu.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#VEDAT IŞIKHAN #SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

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Kanser, diyabet, hipertansiyon, alerji...SGK geri ödeme listesine 131 ilaç daha eklendi
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