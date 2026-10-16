Kanser, diyabet, hipertansiyon, alerji...SGK geri ödeme listesine 131 ilaç daha eklendi

Geri ödeme listesine eklenen 131 ilacın dağılımı da belli oldu. Buna göre yeni listeye alınan ilaçların 6'sı kanser, 22'si diyabet ve 14'ü pulmoner hipertansiyon ilacından oluşuyor. Listede ayrıca 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, yıl başından bu yana geri ödeme listesine dahil edilen 380 ilacın 34'ü kanser ilacı oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör