Kanuna aykırı kişisel veri işledi! KVKK faturayı kesti

KVKK'nin kararına göre, aracının otopark borcu sebebiyle hakkında icra takibi başlatılan bir kişi, bu duruma itiraz etti ve konuyla ilgili dava açıldı.

Dava dosyasına, kendisi ve aracına ait kişisel verileri delil olarak sunulan kişi, borç bilgilerine de bir internet sitesi üzerinden aracının plakasıyla yapılan sorgulamayla alenen ulaşılabildiğini fark etti. Verilerinin işlenmesi konusunda otopark işletmesi tarafından kendisine aydınlatmada bulunulmadığını belirten kişi, KVKK'ye şikayet başvurusu yaptı.

Başvuruyu inceleyen KVKK, veri sorumlusu konumundaki otopark işletmesi tarafından icra takibi maksadıyla araç plakası sorgulatılarak kimlik bilgilerine ulaşmasını ve işlenmesini uygun buldu.

"Aydınlatma metni" hazırlanmadan kişisel verilerin işlenmesi yönünden ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu konumundaki otopark işletmesine 75 bin lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

KVKK ayrıca otoparkı kullananlara internet üzerinden plaka girilerek ödeme yapılabilmesine imkan sağlayan sistemin de çift faktörlü doğrulama yapılarak gerçekleştirilmesi gerektiğini otopark işletmesine bildirdi.