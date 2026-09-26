Kapalı fona operasyon

Fon soruşturması derinleşiyor. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Tutuklu sayısı 47'e yükselirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

3. DALGA OPERASYON

İncelemelerde Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde işlem yaptığı belirlenen 12 kişiden daha önce haklarında adli işlem bulunmayan 7 şüpheliden 6'sı 3. dalga operasyonda gözaltına alındı, bir şüphelinin ise firari olduğu bildirildi.

KAPALI FONDAKİ 12 İSİM

Bu kişilerden Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan ve Pusula Portföy'ün patronu Muhammet Yarız soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Mustafa Bor hakkında adli işlem uygulanmış, şüpheli Mehmet Salih Turhan ise firari konumda bulunuyordu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler; KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf. Firari şüpheli ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce.

HOLDİNG PATRONLARI TUTUKLU

Soruşturmada daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding patronu Altunç Kumova, Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi, Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmıştı.

21 KİŞİYE TUTUKLAMA

Gözaltındaki 21 şüpheliden 19'u tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Daha sonra tutuklamaya sevk edilen 8 kişiden 2'si daha tutuklandı. Tutuklanan isimler: Pusula Portföy'ün eski CEO'su Ayşe Seher Aydın, asistan Enes Yazıcı, portföy yöneticileri Feryal Köker, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Müjdat Ede, kıdemli fon yöneticisi Oğuzhan Özerkaya, Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziya Gökalp, Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Gökalp, iş insanı Selim Dağbaşı, Hamza Kablan, Abdullah Mustafa Yarız, Özata Gemicilik yetkilileri Özdemir Ataseven ve Gökhan Ataseven, Tamer Akbal, Enis Bulut ve Burat Gökçe.

SURVİVOR YARIŞMACISI DA VAR

Fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda, gözaltına alınan Fatmagül Lafçı'nın Survivor yarışmasıyla tanınan ve "yerli Adriana Lima" olduğu ortaya çıktı. Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi. 24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre Kerem Lafçı'nın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği de sona erdi.





MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Gürlek, bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 12 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin başlatıldığını ve gözaltındaki 14 şüphelinin işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Bakan Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademesindeki şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının ise dondurulduğunu belirterek, "Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, MASAK'ın desteği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirten Gürlek, fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının ise dondurulduğunu bildirdi.

VATANDAŞIMIZ SAHİPSİZ DEĞİL

Vatandaşların birikimlerinin korunması ve suçtan elde edilen kazançların izinin sürülmesi için kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını vurgulayan Bakan Gürlek, "Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir" ifadelerini kullandı. Gürlek, kimsenin unvanı, görevi veya ekonomik gücü nedeniyle korunmadığını belirterek, deliller doğrultusunda sorumluluğu bulunan kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini ve mağdur vatandaşların haklarının sahipsiz bırakılmayacağını söyledi.

BORSA MANİPÜLASYONU SORUŞTURMASINDA 13 ŞÜPHELİ SERBEST

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 9 Mart tarihli Denetleme Raporu doğrultusunda "Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)" paylarında piyasa dolandırıcılığı (borsa manipülasyonu) yapıldığı tespitiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Emir SOMER / SABAH

DMM'DEN FON TASFİYESİ AÇIKLAMASI: VATANDAŞLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve fon tasfiyeleri kapsamında yatırımcı ödemelerinin karşılanması için vatandaşlardan ücret alınacağı yönündeki iddiaların "asılsız" olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu fon ödemeleri için vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Fonların tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, temel amacın yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör