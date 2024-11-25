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Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:33

Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,6 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda geçen aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

AA
Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,6 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya oranla 0,4 artarak yüzde 75,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,1'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2023 2024
Ocak 75,3 76,2
Şubat 75,2 76,4
Mart 73,5 76,2
Nisan 75,4 76,7
Mayıs 76,0 76,3
Haziran 76,8 76,3
Temmuz 77,1 75,9
Ağustos 76,1 75,4
Eylül 77,3 74,9
Ekim 77,4 74,9
Kasım 78,0 75,6
Aralık 77,5

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Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,6 oldu
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