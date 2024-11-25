Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,6 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya oranla 0,4 artarak yüzde 75,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,1'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle: