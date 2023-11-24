Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 78 oldu
Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:41 Son Güncelleme: 24.11.2023 10:42

Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 78 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78'e çıktı.

AA
Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 78 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1760 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,7 puan yükselerek yüzde 77,5 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :

Aylar 2022 2023
Ocak 77,6 75,3
Şubat 76,6 75,2
Mart 77,3 73,5
Nisan 77,8 75,4
Mayıs 78,0 76,0
Haziran 77,6 76,8
Temmuz 78,2 77,1
Ağustos 76,7 76,1
Eylül 77,4 77,3
Ekim 76,9 77,4
Kasım 75,9 78,0
Aralık 76,5
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 78 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA