Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 74,3 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan düşerek yüzde 74,6'ya geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle: