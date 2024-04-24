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Giriş Tarihi: 24.4.2024 10:27 Son Güncelleme: 24.4.2024 10:28

Kapasite kullanım oranı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7'ye yükseldi.

AA
Kapasite kullanım oranı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,5 puan artarak yüzde 76,7 oldu.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KAPASİTE KULLANIM ORANI GERİLEDİ

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2023 2024
Ocak 75,3 76,2
Şubat 75,2 76,4
Mart 73,5 76,2
Nisan 75,4 76,7
Mayıs 76,0
Haziran 76,8
Temmuz 77,1
Ağustos 76,1
Eylül 77,3
Ekim 77,4
Kasım 78,0
Aralık 77,5
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Kapasite kullanım oranı yükseldi
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